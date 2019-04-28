Венгер может возобновить тренерскую деятельность во Франции

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Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне во Франции, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, в услугах знающего специалиста нуждается «Лион», в котором летом освободится должность главного тренера в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководители клуба уже общались с Венгером и позвали его на смену французу.

Венгер находится без работы с мая 2018 года, тогда он оставил «Арсенал» после 22 лет во главе команде. С «канонирами» специалист выиграл 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

До прихода в «Арсенал» специалист уже руководил командами на родине – в период с 1984 по 1994 год он работал в «Нанси» и «Монако».

Ранее тренер «Арсенала» установил клубный рекорд.