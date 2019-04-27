Азаренко снялась с четвертьфинала соревнований в Штутгарте

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Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко не сыграет в полуфинале грунтовых соревнований в Штутгарте (Германия), передает «Советский спорт».

Теннисистка не смогла завершить свой матч с эстонкой Анетт Контавейт — Азаренко снялась с игры. На тот момент счет встречи был не в пользу представительницы Белоруссии — 7:5, 5:7, 0:3.

Во второй партии Азаренко не сумела подать на матч.

Эстонская теннисистка теперь померится силами с первой ракеткой мира Наоми Осакой, представляющей Японию.

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