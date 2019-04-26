Эксперт прокомментировал отказ бойца Головкина от услуг тренера
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя высказался относительно новости о прекращении сотрудничества бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина с тренером Абелем Санчесом, передает «Советский спорт».
Он заявил, что спортсмен превратился в бизнесмена.
«До этого мы слышали лишь о его тяжелых тренировках, о том, что он думает лишь о боях и что он предан делу. Теперь он стал переживать о том, сколько долларов ему придется отдать наставнику. На самом деле стоило увольнять специалиста из-за результата последнегопоединка. Он неважно показал себя в прошедшем противостоянии. Ему следовало расстаться с Санчесом, базируясь на этом», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Бой Геннадий Головкин проиграл клиенту де ла Хойи — Саулю Альваресу.
Ранее Алексей Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев.