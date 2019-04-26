Эксперт прокомментировал отказ бойца Головкина от услуг тренера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/600/10892600/2017-09-17T045216Z_113906471_NOCID_RTRMADP_3_BOXING-CANELO-VS-GOLOVKIN-pic905-895x505-64868.jpg">

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя высказался относительно новости о прекращении сотрудничества бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина с тренером Абелем Санчесом, передает «Советский спорт».

Он заявил, что спортсмен превратился в бизнесмена.

«До этого мы слышали лишь о его тяжелых тренировках, о том, что он думает лишь о боях и что он предан делу. Теперь он стал переживать о том, сколько долларов ему придется отдать наставнику. На самом деле стоило увольнять специалиста из-за результата последнегопоединка. Он неважно показал себя в прошедшем противостоянии. Ему следовало расстаться с Санчесом, базируясь на этом», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Бой Геннадий Головкин проиграл клиенту де ла Хойи — Саулю Альваресу.

Ранее Алексей Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев.