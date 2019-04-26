Ученица Тутберидзе сделала каскад четверной тулуп — тройной тулуп
Ученица российского специалиста по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камила Валиева в 13-й день рождения исполнила очередной ошеломительный элемент, сообщает «Советский спорт».
Видеозапись с выступлением была опубликована в инстаграме тренера. На ней время тренировки юная спортсменка прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп.
Именно короткая программа Валиевой «Девочка на шаре» была названа Тутберидзе лучшей в прошедшем сезоне изо всех программ учениц.
С сезона-2019/20 Валиева сможет принимать участие в международных юниорских турнирах, а впервые среди взрослых она будет кататься в олимпийском сезоне-2021/22.
Другая ученица Алина Загитова, дебютировавшая среди взрослых в олимпийском сезоне, стала чемпионкой Игр.
Ранее сообщалось, что Самодурова не стремится обогнать Алину Загитову и Евгению Медведеву.