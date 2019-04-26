Ученица Тутберидзе сделала каскад четверной тулуп — тройной тулуп

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Ученица российского специалиста по фигурному катанию Этери Тутберидзе Камила Валиева в 13-й день рождения исполнила очередной ошеломительный элемент, сообщает «Советский спорт».

Видеозапись с выступлением была опубликована в инстаграме тренера. На ней время тренировки юная спортсменка прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Именно короткая программа Валиевой «Девочка на шаре» была названа Тутберидзе лучшей в прошедшем сезоне изо всех программ учениц.

С сезона-2019/20 Валиева сможет принимать участие в международных юниорских турнирах, а впервые среди взрослых она будет кататься в олимпийском сезоне-2021/22.

Другая ученица Алина Загитова, дебютировавшая среди взрослых в олимпийском сезоне, стала чемпионкой Игр.

Ранее сообщалось, что Самодурова не стремится обогнать Алину Загитову и Евгению Медведеву.