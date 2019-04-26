Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой, передает «Советский спорт».
Ребенок очень хотел покататься со знаменитой спортсменкой на коньках.
«Мы созвонились с Алиной, она пока в Канаде, но 28 апреля в Пасху она готова вернуться и даже устроить тебе небольшое пробное занятие на катке вместе», — сказал Андрей Малахов в эфире своей передачи.
На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Евгения Медведева взяла бронзу.
До этого Загитова одержала победу на Олимпиаде-2018.