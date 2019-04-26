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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки Снежаны Черепановой, передает «Советский спорт».

Ребенок очень хотел покататься со знаменитой спортсменкой на коньках.

«Мы созвонились с Алиной, она пока в Канаде, но 28 апреля в Пасху она готова вернуться и даже устроить тебе небольшое пробное занятие на катке вместе», — сказал Андрей Малахов в эфире своей передачи.

На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Евгения Медведева взяла бронзу.

До этого Загитова одержала победу на Олимпиаде-2018.

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