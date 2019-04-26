34 сэйва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Бостону»

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«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче второго раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В основное время победителя команды выявить не смогли, а вот в овертайме сильнее оказался «Бостон» — 3:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал голевую передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам из 37. Защитник Владислав Гавриков участие в матче не принимал.

«Бостон» повел в серии — 1 - 0. Второй матч будет сыгран 28 апреля.

Ранее сообщалось, что впервые в НХЛ победители дивизионов выбыли в первом раунде плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнли.Восточная конференция. 1/4 финала

«Бостон» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)