Кирилл Кокорин: ближе Александра у меня никого нет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/747/12292747/upload-RIAN_5841808.HR-pic905-895x505-10838.jpg">

Кирилл Кокорин во время дачи показаний на сегодняшнем заседании суда прокомментировал свои отношения со старшим братом Александром, игроком петербургского «Зенита».

Он отметил значимость братских уз и доброту со стороны форварда, проявляемую по отношению к нему.

«У Александра одна из самых больших ролей в моей жизни. Думаю, нет людей ближе него, он старше меня на восемь лет, но везде зовет меня, так было с самого детства. И может неслабо поругать, я ему за это благодарен.

Какую роль он играет в жизни семьи? Все вокруг него, хочется всем, чтобы он играл, тренировался, все получалось. Я тоже старался делать все для этого. Сейчас такой возможности меньше, потому что он переехал в Питер, но иногда мы встречаемся», — цитирует Кокорина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.