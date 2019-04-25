Ягудин: на «удочке» мы пятерные аксели миллиард лет назад прыгали

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Олимпийский чемпион — 2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал прыжок 12-летнего воспитанника школы ЦСКА Максима Белявского в пять оборотов на лонже.

Эксперт раскритиковал СМИ за излишнее освещение данного события.

«Информация не стоит шумихи. Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на «удочке»? Мальчик сколько весит? Килограммов 40? Его можно поднять — и он будет крутиться. Мы на этой «удочке» пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15.

Да, конечно, я его помню по тренировкам. Но давать какие-либо оценки в детском возрасте преждевременно. Вот когда он выйдет на международную арену, скажу, на что способен», — цитирует Ягудина «Команда России».

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