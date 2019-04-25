Андрей Свечников не участвует в решающей игре серии с «Вашингтоном»

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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не смог восстановиться к седьмой встречи серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

Свечников получил травму после стычки с капитаном соперников Александром Овечкиным в третьей игре серии.

Сбросивший первым краги Овечкин отправил соотечественника на лед точным нокаутом. Свечников смог подняться только с помощью медиков, но матч не участия в матче больше не принял.

Седьмое противостояние серии проходит в столице США 25 апреля, хоккеисты вышли на лед в 2.30 по московскому времени, столичная команда в первом периоде ведет 1:0.

Победитель серии будет бороться в полуфинале Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее писали, что Свечников сыграет в решающем матче против «Вашингтона».