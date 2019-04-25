Олейник может выбыть надолго из-за полученной в бое с Оверимом травмы

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник получил серьезное повреждение в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

По информации MMAMania, у спортсмена диагностирован перелом ребра. Медики посоветовали ему прекратить выступления на ближайшие полгода. Перелом образовался после удара коленом от Оверима.

В конце первого раунда после серии точных касаний от голландца Олейник упал на канвас и соперник обрушил на россиянина град ударов. В результате судья остановил бой и объявил Оверима победителем благодаря техническому нокауту.

Для него этот выигрыш стал вторым подряд, в прошлом противостоянии он в первом раунде нокаутировал Сергея Павловича. Ч

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