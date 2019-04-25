Порье пообещал Хабибу состоящий из сплошной боли бой

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье высказался относительно будущего противостояния с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

По его словам, он не собирается уступать сопернику.

«Я хочу делать Хабибу Нурмагомедову больно на протяжении всех 25 минут боя. Хочу не дать его телу работать в привычном режиме. То, что он хочет избить меня, не важно. Это правильное желание для профессионала», — сказал Порье.

Боец добавил, что его сложно запугать.

«Я изобью его, ведь у нас не теннисная партия. Выиграет спортсмен с более разрушительными и опасными ударами. У меня 40 поединков в смешанных единоборствах (ММА), меня трудно запугать. Я уже давно не беру в расчет слова противников», — цитирует Порье MMAWeekly.

Ранее экс-тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о главой цели бойца.