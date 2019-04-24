ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место в чемпионате России
Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 25-го тура чемпионата России, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Яка Бийол и Арнор Сигурдссон.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА (44 очка) поднялся на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Анжи» (19) занимает 15-е место.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
ЦСКА (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0
Голы: 1:0 — Бийол, 13; 2:0 — Сигурдссон, 55.