Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
Московский «Локомотив» переиграл «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Джефферсон Фарфан. У хозяев мяч забил Алексей Ионов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» (46 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (35) занимает седьмое место.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:2
Голы: 0:1 — Фарфан, 5; 1:1 — Ионов, 39; 1:2 — Фарфан, 83.