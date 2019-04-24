Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина

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Врач петербургского «Зенита» осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», и сделал заключение, передает «Московский комсомолец».

Медицинский работник выразил недовольство тем, что у форварда сине-бело-голубых отсутствуют физические нагрузки.

«Врач в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок возможна атрофия тех мышц, которые были задействованы для игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй», — передал слова врача представитель администрации изолятора.

Также он рассказал о рекомендациях футболисту.

«Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в камере. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал. Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Мы эти процедуры и раньше проводили, но отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», — заключил собеседник.

В марте 2018 года игрок петербургской команды получил разрыв крестообразных связок колена. С этим и связаны жалобы спортсмена.

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