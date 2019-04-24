Определился соперник «Коламбуса» в 1/2 финала Восточной конференции
Стала известна вторая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В полуфинале Восточной конференции сразятся «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Это стало известно победы «Брюинз» над «Торонто Мэйпл Лифс». Серия завершилась со счетом 4-3.
Первая встреча пройдет 26 апреля.
В другом полуфинале Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» будет бороться с лидером противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (3-3).
Ранее НХЛ объяснила отмененный гол Александра Овечкина в матче плей-офф.