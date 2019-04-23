Тренера футбольной сборной уволили из-за обвинений в домогательствах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/613/12051613/Depositphotos_57089855_l-2015-pic905-895x505-37544.jpg">

Эквадорская федерация футбола уволила тренера женской сборной Луиджи Пескароло и двух членов его штаба в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.

По информации EFE, жалобу на наставника подала игрок национальной команды в прокуратуру провинции Пичинча. Источник утверждает, что специалист просил ученицу отправить ему фото интимного содержания.

«Поданная в прокуратуру жалоба содержит серьезные обвинения, которые должны стать предметом расследования, проведенного в соответствии с законом. Мы решительно осуждаем любое поведение, которое может нарушать права других людей», — заявили представители Эквадорской федерации футбола.

Тренер выразил несогласие с обвинениями и подчеркнул, что подаст встречный иск.

Ранее сообщалось, что тренеру светят 180 лет тюрьмы за домогательства более 400 спортсменов.