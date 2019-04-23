НХЛ объяснила отмененный гол Овечкина в матче плей-офф

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объяснила незасчитанную шайбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в шестом матче серии первого раунда плей-офф против «Каролина Харрикейнз», передает «Советский спорт».

После просмотре видеоповтора судья признал гол российского форварда недействительным.

«Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери, ситуационная комната подтвердила, что Овечкин вмешался в дела вратаря «Каролины» Петра Мразека, толкнув его, в результате чего шайба оказалась в сетке. Согласно правилу 69.3, «если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайным или иным образом, когда вратарь находится в площади ворот, и забивает гол, он не засчитывается», — гласит заявление лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины».

Ранее Овечкин был удален до конца игры с «Каролиной» за аплодисменты судьям.