НХЛ объяснила отмененный гол Овечкина в матче плей-офф
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объяснила незасчитанную шайбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в шестом матче серии первого раунда плей-офф против «Каролина Харрикейнз», передает «Советский спорт».
После просмотре видеоповтора судья признал гол российского форварда недействительным.
«Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери, ситуационная комната подтвердила, что Овечкин вмешался в дела вратаря «Каролины» Петра Мразека, толкнув его, в результате чего шайба оказалась в сетке. Согласно правилу 69.3, «если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайным или иным образом, когда вратарь находится в площади ворот, и забивает гол, он не засчитывается», — гласит заявление лиги.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины».
Ранее Овечкин был удален до конца игры с «Каролиной» за аплодисменты судьям.