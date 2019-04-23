Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»

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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» дома играет с «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».

После первого периода счет равный — 1:1.

Стоит отметить, что во встрече не принимает участие российский форвард хозяев Андрей Свечников. Игрок получил сотрясение после нокаута в драке с Александром Овечкиным в третьей игре серии.

На данный момент «Вашингтон» ведет в серии — 3-2.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».