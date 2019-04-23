Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» дома играет с «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».
После первого периода счет равный — 1:1.
Стоит отметить, что во встрече не принимает участие российский форвард хозяев Андрей Свечников. Игрок получил сотрясение после нокаута в драке с Александром Овечкиным в третьей игре серии.
На данный момент «Вашингтон» ведет в серии — 3-2.
Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».