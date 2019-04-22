Александр Емельяненко оскорбил Вячеслава Дацика
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о своем соотечественнике Вячеславе Дацике.
«Смешит. Глупый человек... На самом деле, он неплохой. У него, так скажем, синдром недостатка внимания. Про него бы не вспомнили, если бы они не заговорил о том, что хочет со мной подраться.
А еще у Дацика — неправильное окружение, которое его только провоцирует», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что вышедший из тюрьмы Дацик хочет «проломить башку» Емельяненко.