Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги

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Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что не смогла принять участие в юниорском чемпионате мира из-за перелома ноги, передает РИА «Новости».

«Проблемы начались еще с самого начала сезона — ботинки сильно давили на малоберцовую кость. Из-за того, что сильно давило, большое напряжение было, сначала было воспаление, а после нового года появилась трещина. Просто кость не выдержала и сломалась, поэтому пришлось пропустить чемпионат мира», — сказала Косторная в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что сейчас у нее нет проблем со здоровьем и она уже приступила к тренировкам.

Ранее тренер Этери Тутберидзе объяснила, почему Косторная не вышла в финале шоу «Чемпионы на льду».