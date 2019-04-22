Александр Емельяненко разбил лицо и перенес ближайший бой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/673/11916673/RIAN_5612259.HR-pic905-895x505-62426.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил, что не сможет принять участие в поединке на турнире «Битва на Волге 12», который пройдет 10 мая в Самаре, передает РИА «Новости».

«Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен», — написал Емельяненко в инстаграме.

Россиянин должен был провести поединок против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может вернуться в октагон в конце 2019 года.