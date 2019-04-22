Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»: в клубе есть сорняки

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду, передает «Советский спорт».

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 проиграл «Эвертону».

«Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.

Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки «МЮ» ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «МЮ», — цитирует Невилла Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба.