Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»: в клубе есть сорняки
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду, передает «Советский спорт».
В матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 проиграл «Эвертону».
«Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.
Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки «МЮ» ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «МЮ», — цитирует Невилла Telegraph.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба.