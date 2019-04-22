Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

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«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Парижский клуб, который уже досрочно оформил чемпионство, выиграл со счетом 3:1.

Примечательно, что все три мячу у победителей забил нападающий Килиан Мбаппе. Единственный гол «Монако» оформил российский полузащитник Александр Головин.

Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы.

У «ПСЖ» в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате. «Монако» же набрал 32 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ».

Чемпионат Франции. 33-й тур.

«ПСЖ» — «Монако» 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Мбаппе, 15; 2:0 — Мбаппе, 38; 3:0 — Мбаппе, 56; 3:1 — Головин, 80.