Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»
«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
Парижский клуб, который уже досрочно оформил чемпионство, выиграл со счетом 3:1.
Примечательно, что все три мячу у победителей забил нападающий Килиан Мбаппе. Единственный гол «Монако» оформил российский полузащитник Александр Головин.
Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы.
У «ПСЖ» в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате. «Монако» же набрал 32 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ».
Чемпионат Франции. 33-й тур.
«ПСЖ» — «Монако» 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Мбаппе, 15; 2:0 — Мбаппе, 38; 3:0 — Мбаппе, 56; 3:1 — Головин, 80.