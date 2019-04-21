Свечников рассказал о головной боли после драки с Овечкиным

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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о своем физическом состоянии перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».

Игрок «Каролины» подрался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче 1/4 финала Восточной конференции НХЛ.

«Голова все еще немного болит, но все в порядке. Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и помочь партнерам. Если я вернусь, то обязательно сыграю в свой хоккей», — приводит слова Свечникова журналист Люк ДеКок.

В результате потасовки с Овечкиным хоккеист был отправлен в нокаут. После потасовки он не смог подняться со льда самостоятельно.

Ранее Кузнецов высказался о драке Овечкина и Свечникова.