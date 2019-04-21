«Реал» разгромил «Атлетик» благодаря хет-трику Бензема
Мадридский «Реал» одолел «Атлетик Бильбао» в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 3:0. Победу «сливочным» принес хет-трик в исполнении французского нападающего Карима Бензема. Для форварда эти три гола являются вторыми в его карьере в составе «королевского клуба».
На данный момент мадридская команда занимает третье место в таблице Ла Лиги, уступая лидирующей каталонской «Барселоне» 13 очков.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о трансферной кампании мадридской команды после окончания текущего сезона.
Испания. Примера. 33-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Атлетик» (Бильбао) — 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Бензема, 47; 2:0 — Бензема, 76; 3:0 — Бензема, 90+1.