Роналду поделился эмоциями от победы «Ювентуса» в чемпионате Италии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы команды в чемпионате Италии, передает «Советский спорт».
20 апреля в 33-м туре национального первенства «Ювентус» обыграл «Фиорентину», тем самым обеспечив себе досрочную победу в чемпионате.
«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», — написал португалец в инстаграме.
Роналду присоединился к туринской команде летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что игроки «Ювенутса» искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии.
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Campioni d'Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice. Abbiamo dominato un campionato difficile, abbiamo lottato, tutti insieme. Siamo un gruppo forte e straordinario! E questo è solo l'inizio! Grande Juve