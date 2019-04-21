Роналду поделился эмоциями от победы «Ювентуса» в чемпионате Италии

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы команды в чемпионате Италии, передает «Советский спорт».

20 апреля в 33-м туре национального первенства «Ювентус» обыграл «Фиорентину», тем самым обеспечив себе досрочную победу в чемпионате.

«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», — написал португалец в инстаграме.

Роналду присоединился к туринской команде летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что игроки «Ювенутса» искупали тренера в бассейне после победы в чемпионате Италии.