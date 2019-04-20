Хабиб предрек Махачеву титул чемпиона UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке россиянина Ислама Махачева с армянином Арманом Царукяном в рамках турнира организации в Санкт-Петербурге, передает «Советский спорт».

По итогам трех раундов судьи отдали победу россиянину — 30:27, 29:28, 30:27.

«Поздравляю, брат Ислам Махачев, тебя и всю нашу команду. Работа продолжается, и ты будешь чемпионом, самое главное пахать и пахать. Отдельная благодарность сопернику, так как рынок без конкуренции не существует. Нам, бойцам, как воздух нужен тяжелый и конкурентный бой, чтобы мы могли в первую очередь проверить себя на прочность, а также выявлять свои ошибки, пересматривая бой», — высказался нурмагомедов в инстаграме.

Обладатель титула также пожелал удачи Царукяну, отметил его молодость и «голод до побед».

Ранее Олейник проиграл Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге.