Олейник проиграл Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Состоялся главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге между россиянином Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом, сообщает РИА «Новости».
Российский боец смешанного стиля (ММА) проиграл сопернику техническим нокаутом в первом раунде.
Это второй турнир UFC, который принимает Россия.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Ранее американский боец ММА Роксанн Модаффери одолела представительницу Киргизии Антонину Шевченко в первом женском бою UFC в России.