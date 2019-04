Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает Sport24.

Спортсмен одолел японца Кейту Накамуру.

«Давно принял это решение. Был рад, что получилось завершить карьеру поединком дома», — заявил Алиев.

Ранее Яковлев одолел да Силву на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

By UD! @ASultan_MMA gets it done at #UFCStPetersburg! pic.twitter.com/njHjNAvpLY