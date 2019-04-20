Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает Sport24.
Спортсмен одолел японца Кейту Накамуру.
«Давно принял это решение. Был рад, что получилось завершить карьеру поединком дома», — заявил Алиев.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее Яковлев одолел да Силву на турнире UFC в Санкт-Петербурге.
By UD! ����@ASultan_MMA gets it done at #UFCStPetersburg! pic.twitter.com/njHjNAvpLY— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.