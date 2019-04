Яковлев одолел да Силву на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Яковлев одолел бразильского легковеса Алекса да Сильву на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен победил соперника удушающим приемом во втором раунде, после чего бразилец сдался.

«Это прием из вольной борьбы, которой я занимаюсь с детства. Это моя короночка», — заявил Яковлев после поединка.

Отмечается, что до этого россиянин не принимал участие в турнирах ММА более двух с половиной лет.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее сообщалось, что соперник Яковлева уволился с должности охранника перед турниром UFC.

Thunder of the North! ⛈@YakovlevMMA with the submission in the second at #UFCStPetersburg! pic.twitter.com/tWyklTm5gv