Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

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Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Он уверен, что медицинский департамент организации справедливо решил отменить противостояние из-за проблем со здоровьем у россиянина.

Штырков должен был дебютировать на турнире в бою с американцем Девином Кларком 20 апреля.

«Ночью Иван почувствовал недомогание, приехавшие врачи дали предварительный диагноз. К несчастью, медицинский департамент UFC решил отменить бой. Новость была неприятной, но здоровье надо беречь. У нас есть план лечения, который должен помочь быстро восстановиться», — сказал Глазырин.

Ранее соперник Александра Яковлева уволился с должности охранника перед турниром UFC.