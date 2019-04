«Рома» подшутила над зазнавшимся фанатом

Итальянский клуб «Рома» решил проучить зазнавшегося болельщика, который в комментариях к голу полузащитника команды Дженгиза Ундера в ворота «Пармы» заявил, что даже он забил бы такой мяч, сообщает «Советский спорт».

Фаната, которого зовут Марко Николаи, специально доставили на стадион «Олимпико», где уже находились зрители, и дали возможность доказать свои слова.

Болельщику трижды воссоздали момент, во время которого оформил гол Ундер, но ни в одном из них тот не сумел отправить мяч в ворота. После этого Николаи пообещал, что больше не будет разбрасываться такими заявлениями.

В 32 встречах «Рома» набрала 54 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. 20 апреля римский клуб на везде сыграет с «Интером».

Ранее хавбек «Лацио» оскорбил миланского журналиста в инвалидной коляске.

Imagine saying, 'Even I could have scored that goal' and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that's exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope!

