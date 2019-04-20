Панарин высказался о больших заработках спортсменов
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин призвал зарабатывающих большие деньги спортсменов не считать себя выше других, передает «Советский спорт».
В инстаграме форвард поделился мыслями относительно того, сколько получают представители разных видов спорта.
«И нужно высокооплачиваемым спортсменам понять – хоккеистам, футболистам, имею в виду нас, кто много получает: мы не какие-то другие люди, мы такие же. Просто в жизни нам так повезло, что наш спорт высокооплачиваемый и поэтому у нас есть хорошие деньги. Если взять каких-нибудь гимнастов и так далее, кто поменьше зарабатывает, они работают так же, у них такие же травмы, все детство они так же убивают. У них просто незрелищный спорт, где деньги платятся не такие», — подчеркнул Панарин.
Хоккеист предложил атлетам не воспринимать большие суммы, как то, что позволяет им чувствовать себя лучше других.
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