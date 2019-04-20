Дело о гибели спортсменов в аварии передано в суд

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Дело о гибели спортсменов в автокатастрофе направили в Октябрьский районный суд Курска, сообщает kp.ru.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, ставшее причиной смерти более двух лиц.

Происшествие случилось 12 октября 2018 года. В салоне отечественного автомобиля, помимо водителя, находились три молодых спортсмена в возрасте от 14 до 22 лет. Они ехали на соревнования по боксу. На встречу ехал самосвал, который стал поворачивать налево и не уступил дорогу. В результате аварии погибли тренер и пассажиры.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) Байли Курбанмедов погиб в ДТП.