КХЛ: победный гол ЦСКА в Кубке Гагарина засчитан правильно
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал победный гол московского ЦСКА в финале плей-офф против омского «Авангарда», передает «Советский спорт».
Тренерский штаб соперников подал запрос на положение «вне игры» относительно заброшенной шайбы нападающего армейцев Максима Мамина.
«После видеопросмотра определено: положения вне игры нет, взятие ворот засчитано», — гласит заявление на официальном сайте лиги.
Гол форварда принес столичному клубу победу в овертайме в четвером матче финала со счетом 3:2. Одолев соперника в серии всухую, ЦСКА впервые в истории команды завоевал Кубок Гагарина.