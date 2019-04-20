КХЛ: победный гол ЦСКА в Кубке Гагарина засчитан правильно

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал победный гол московского ЦСКА в финале плей-офф против омского «Авангарда», передает «Советский спорт».

Тренерский штаб соперников подал запрос на положение «вне игры» относительно заброшенной шайбы нападающего армейцев Максима Мамина.

«После видеопросмотра определено: положения вне игры нет, взятие ворот засчитано», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Гол форварда принес столичному клубу победу в овертайме в четвером матче финала со счетом 3:2. Одолев соперника в серии всухую, ЦСКА впервые в истории команды завоевал Кубок Гагарина.

Ранее Мамин порадовался возвращению из НХЛ в КХЛ.