Чемпион мира по боксу поблагодарил Путина за помощь Сирии

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) ливанец Мануэль Чарр, выступающий в тяжелой весовой категории, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Сирии.

«Все знают, что я люблю Россию. Это прекрасная страна. Россия поддерживает Сирию. Хочу поблагодарить Путина и российских солдат за то, что они делают. Я люблю Россию», — цитирует Чарра РИА «Новости».

Отмечается, что боксер имеет сирийское гражданство.

Ранее Чарр вызвал на бой украинца Владимира Кличко.