Чемпион мира по боксу поблагодарил Путина за помощь Сирии
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) ливанец Мануэль Чарр, выступающий в тяжелой весовой категории, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Сирии.
«Все знают, что я люблю Россию. Это прекрасная страна. Россия поддерживает Сирию. Хочу поблагодарить Путина и российских солдат за то, что они делают. Я люблю Россию», — цитирует Чарра РИА «Новости».
Отмечается, что боксер имеет сирийское гражданство.