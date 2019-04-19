Российский паралимпиец признался в употреблении наркотиков

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Российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за употребление марихуаны.

Отмечается, что паралимпиец признался в нарушении антидопинговых правил, что сократило срок его дисквалификации до трех месяцев. Отстранение отсчитывается с 12 марта 2019 года.

«Те, кто начинает выдумывать невероятные истории, оказываются дисквалифицированными на два года. Сочинение «сказок» приравнивается к отсутствию объяснения попадания запрещенного вещества в организм», — цитирует представителя Российского антидопингового (РУСАДА) ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал очередной допинг-тест Американского антидопингового агенства (USADA).