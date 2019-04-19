Загитова рассказала о тяжелом времени после Олимпиады

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что популярность не изменила ее, передает «Советский спорт».

«После Олимпиады в Пхёнчхане мне стали уделять больше внимания, но моя жизнь не сильно изменилась. Я та же, что была перед Олимпийскими играми.

Но в период от Олимпиады до прошедшего чемпионата мира я получила огромный опыт. Мне было тяжело, но, думаю, для победы это именно то, что нужно», — цитирует Загитову Number.Bunshun.

Ранее сообщалось, что Загитова вслед за Евгенией Медведевой нарядилась в странный костюм.