Загитова рассказала о тяжелом времени после Олимпиады
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что популярность не изменила ее, передает «Советский спорт».
«После Олимпиады в Пхёнчхане мне стали уделять больше внимания, но моя жизнь не сильно изменилась. Я та же, что была перед Олимпийскими играми.
Но в период от Олимпиады до прошедшего чемпионата мира я получила огромный опыт. Мне было тяжело, но, думаю, для победы это именно то, что нужно», — цитирует Загитову Number.Bunshun.
Ранее сообщалось, что Загитова вслед за Евгенией Медведевой нарядилась в странный костюм.