Боец UFC принял неизвестную за работника USADA и сдал кровь

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Идж сдал кровь неизвестной женщине, решив что она представляет Американское антидопинговое агенство (USADA), сообщает «Советский спорт».

По его словам, он даже не подумал уточнить место работы незнакомки.

«Я уже привык к этому. Они приходят, берут анализ мочи или крови и уходят, ничего особо не говоря. Женщина пришла и собрала крови на несколько пробирок. После завершения я уточнил, какие анкеты нужно заполнить. На что она ответила мне, что никаких документов нет. Я решил, что она просто новенькая и еще не все узнала», — рассказал боец.

Однако позже оказалось, что женщина искала совсем другого человека.

«Перед уходом она спросила мое имя и удивилась, ведь искала не меня, а какого-то Джона. Но кровь унесла с собой, я забыл попросить вернуть пробирки. У нее была жуткая улыбка, но она была достаточно милой… Странно все это, надеюсь, больше никто так не попал. USADA не использует униформы или значков, так что я спокойно воспринял новое лицо», — цитирует Иджа MMAFighting.

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