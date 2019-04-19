«Сент-Луис» обыграл» «Виннипег» и повел в серии

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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сент-Луиса». Стоит отметить, что победители уступали по ходу двух периодов и смогли забросить свои шайбы только в третьем отрезке времени.

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

Победа позволила «Сент-Луису» повести в серии — 3 - 2.

Ранее «Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном».

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

1:0 — Лаури (Танев, Копп), 00:12;

2:0 — Хейз (Бафлин), 13:35;

2:1 — О'Райлли (Перрон, Шенн), 41:29;

2:2 — Шенн (Сундквист, Боумистер), 53:52;

2:3 — Шварц (Бозак), 59:45.