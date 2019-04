Стала известно, когда состоится дебют Гассиева в супертяжелом весе

Стало известно, когда бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев дебютирует в супретяжелом, сообщает ТАСС.

18 апреля Matchroom Boxing USA объявила о заключении контракта с россиянином.

«Рад объявить о подписании бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне», — гласит заявление главы промоутерской компании Эдди Хирна в твиттере.

Соперника спортсмена пока неизвестен.

Летом 2018 года Гассиев проиграл украинцу Александру Усику, лишившись поясов в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Delighted to announce the signing of unified Cruiserweight champion @MuratGassiev - making the move to the heavyweight division in June! @DAZN_USA @SkySportsBoxing #warriors #ural pic.twitter.com/TOPRDTcg0y