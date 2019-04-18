Стала известно, когда состоится дебют Гассиева в супертяжелом весе

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Стало известно, когда бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев дебютирует в супретяжелом, сообщает ТАСС.

18 апреля Matchroom Boxing USA объявила о заключении контракта с россиянином.

«Рад объявить о подписании бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне», — гласит заявление главы промоутерской компании Эдди Хирна в твиттере.

Соперника спортсмена пока неизвестен.

Летом 2018 года Гассиев проиграл украинцу Александру Усику, лишившись поясов в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее голландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алистар Оверим рассказал о подготовке к бою с россиянином Алексеем Олейником.