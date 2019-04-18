Мария Шарапова не вернется на корт до середины мая

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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова не будет выступать как минимум до середины мая, сообщает РИА «Новости».

По словам журналиста португальского издания Record Жозе Маргаду, теннисистка собирается выйти на корт только в рамках турнира в Риме.

Соревнование будет проходить с 13 по 19 мая.

Отмечаестя, что последним турниром спортсменки был St. Petersburg Ladies, прошедший в Санкт-Петербурге в январе. Потом у Шараповой обнаружили травму плеча, и она была вынуждена пропустить встречи в Майами и Индиан-Уэллсе.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монте-Карло.