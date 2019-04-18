Отец Хабиба назвал одно условие для реванша с Макгрегором

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Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможный реванш с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором, передает Sport24.

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«Реванш с Макгрегором? Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или хотя бы Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш», — заявил Нурмагомедов-старший.

Обладатель титула UFC одолел Макгрегора 7 октября 2018 года, применив удушающим прием в четвертом раунде.

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