Жена Кокорина: ребятам дадут реальный срок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/765/12292765/upload-RIAN_5841826.HR-pic905-895x505-92474.jpg">

Жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова поделилась эмоциями от судебного процесса над ее мужем, передает «Советский спорт».

«Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера, лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию!» — написала Валитова в инстаграме.

Реклама

Супруга футболиста отметила, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания. Также ее удивляет, что они одинаковые.

«И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!

Нет, товарищи, это не совпадения… Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают!» — добавила жена Кокорина.

Валитова выступила с критикой судебной системы в России.

«Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям…

Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья! Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили», — написала супруга игрока.

Девушка отрицает наличия сговора, из-за которого футболистам предъявили обвинение.

«Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, что он не просил его пересаживать! Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет, и что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более!» — заключила Валитова.

Ранее мать Кокориных обратилась к сыновьям с трогательным посланием.