Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
В четвертой встрече первого раунда плей-офф Западной конференции против «Калгари Флэймз» (3:2) финн оформил дубль.
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Вторым стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Он дважды отличился в четвертом матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).
Третьей звездой признан форвард «Даллас Старх» Роопе Хинтц, забросивший две шайбы в четвертой игре против «Нэшвилл Предаторз» (5:1).
Ранее НХЛ назвала претендентов на приз лучшему форварду оборонительного плана.