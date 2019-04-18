Разин подал в суд на «Зенит» из-за слов Шнурова о Москве

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял иск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает РИА «Новости».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, причиной подачи заявления стали слова музыканта Сергея Шнурова о Москве в эфире онлайн-канала Z+.

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«Как следует из иска, 25 марта... в социальных сетях было распространено видео с ток-шоу «Зенит» на канале Z+, владельцем которого является ответчик. В ток-шоу гражданин Шнуров допустил высказывания в отношении столицы России города-героя Москвы.

Данные высказывания, по мнению истца, являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе», — говорится в сообщении.

Истец остался недоволен нецензурными высказываниями Шнурова о Москве. По мнению Разина, подобные слова свидетельствуют о «явном неуважении» к российскому обществу, государству и конституции.

Также продюсер «Ласкового мая» считает, что высказывания музыканта формируют негативное отношение к Москве, ее символам и жителям.

Разин требует через суд удалить с онлайн-канала Z+ запись передачи с участием Шнурова. Предварительное заседание по иску пройдет на 23 мая.

Ранее Шнуров пожаловался на угрозы от продюсера «Ласкового мая».