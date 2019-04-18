Гвардиола — о вылете «МС» из Лиги чемпионов: это было жестоко
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно вылета команды из Лиги чемпионов, передаетт «Советский спорт».
После поражения в первой встрече четвертьфинала от «Тоттенхэма» (0:1) подопечные Гвардиолы смогли взять верх в ответном матче 4:3 в Манчестере, но соперник прошел дальше благодаря количеству мячей, забитых в ворота на чужом поле..
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«Это жестоко, но это данность, которую следует принять. Во втором игровом отрезке «Манчестер Сити» создал много моментов, оформил необходимый гол. К сожалению, это была плохая концовка. Хочу поздравить «Тоттенхэм» и пожелать удачи в продолжении турнира», — сказал Гвардиола в эфире «BT Sport».
Ранее «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов.