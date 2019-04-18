«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
В ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» был установлен рекорд турнира, сообщает «Советский спорт».
По информации Opta Sport, впервые в истории соревнований в стартовые 11 минут матча две команды оформили 4 гола.
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Счет в игре между «горожанами» и «шпорами» открыл на 4-й минуте Рахим Стерлинг.
«Тоттенхэм» ответил двумя забитыми в ворота соперника мячами Сон Хын Мина на 7-й и 10-й минутах.
На 11-й минуте Стерлинг смог сравнять счет.
Первое противостояние англичан в Лондоне закончилось победой «Тоттенхэма» — 1:0.
Ранее хавбек «Тоттенхэма» пожертвовал £100 тысяч жертвам пожара в Южной Корее.