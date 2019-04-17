СМИ: Гулиев извинился перед «Спартаком» и вернулся в общую группу

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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу красно-белых.

Как сообщает «Чемпионат.com», перед этим 22-летний футболист принес извинения команде за участие в резонансном происшествии.

Стоит отметить, что 11 апреля Гулиев, пытаясь проехать на красный свет светофора, задел мужчину на пешеходном переходе, после чего игрок дважды напал на оказавшегося гражданином США потерпевшего. «Спартак» уже 12-го числа оштрафовал Аяза на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основным составом команды.

Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.