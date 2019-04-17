Гайсин: Кокорин ударил по лицу Пака, после чего от Мамаева по лицу получил я

<img src="//img.gazeta.ru/files3/763/12282763/upload-RIAN_5836186.HR-pic905-895x505-16402.jpg">

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, во время которых рассказал о том, как компания молодых людей напала на него и главу Минпромторга Дениса Пака.

«Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я — его нанес Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью.

Реклама

Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвел удушающее воздействие», — цитирует Гайсина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.